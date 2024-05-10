Министерство юстиции США начало расследование в отношении Tesla, подозревая компанию в мошенничестве с ценными бумагами и вводящей в заблуждение рекламе своих систем автономного вождения. Власти пристально изучают заявления Tesla и главы компании Илона Маска о возможностях "полного самостоятельного вождения" автомобилей.

Американские власти взяли под пристальный контроль автомобильного гиганта Tesla. Министерство юстиции США начало расследование, подозревая компанию в совершении мошенничества с ценными бумагами и введении потребителей в заблуждение относительно возможностей своих систем автономного вождения.

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В центре внимания следователей оказались многолетние заявления Tesla и ее главы Илона Маска о так называемом "полном самостоятельном вождении" (Full Self-Driving) автомобилей. Как выяснилось, эти громкие обещания не соответствуют действительности – машины Tesla фактически не способны к полностью самостоятельному управлению.

По данным агентства Reuters, прокуратура изучает, не совершила ли Tesla мошенничество с использованием электронных средств связи, вводя потребителей в заблуждение относительно возможностей своих систем помощи водителю. Кроме того, власти проверяют, могла ли компания обманывать инвесторов относительно своих технологий.

В связи с этим расследованием в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) также, по-видимому, начали изучать заявления Tesla об автопилоте, которые могли ввести инвесторов в заблуждение.

Сама Tesla пока никак официально не комментирует ситуацию. Тем не менее, в прошлогоднем судебном документе адвокаты компании заявляли, что "простая неспособность реализовать долгосрочную, амбициозную цель не является мошенничеством". Похоже, что власти с этим не согласны.

Экспертов также беспокоит сама формулировка "полное самостоятельное вождение", использовавшаяся Tesla в рекламе. По их мнению, такое название вводит потребителей в заблуждение, поскольку автомобили компании на самом деле не способны к полностью автономному управлению.

Теперь расследование Министерства юстиции может привести как к уголовным обвинениям, так и к гражданским санкциям в отношении Tesla. Очевидно, что компании придется серьезно пересмотреть свои заявления и маркетинговые стратегии, чтобы избежать дальнейших претензий со стороны властей.