Военно-воздушные силы США рассматривают возможность оснащения своих стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit новыми сверхтяжелыми бомбами, разрушающие бункеры GBU-72/B. Эта модернизация станет важным шагом в обновлении парка B-2 перед скорым появлением нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Военно-воздушные силы США намерены существенно усилить боевые возможности своих легендарных стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. В ближайшее время эти самолеты могут получить на вооружение новую сверхмощную бомбу-разрушитель бункеров GBU-72/B.

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Согласно информации из открытых источников, ВВС США изучают возможность интеграции этой уникальной бомбы, вес которой превышает 2,2 тонны, в арсенал B-2. Такое оружие, способное пробивать даже самые прочные подземные укрытия, станет серьезным усилением боевых возможностей этих стелс-машин.





Разработка новой бомбы GBU-72/B, как ожидается, будет завершена уже в текущем финансовом году. Она должна заменить устаревшие противобункерные боеприпасы класса GBU-28/B, которые находятся на вооружении с 1991 года. При этом The War Zone утверждает, что GBU-72/B – лишь один из элементов модернизации B-2, которая также может включать интеграцию перспективных гиперзвуковых ракет.

Обновление парка B-2 Spirit по мнению The War Zone является важным этапом в подготовке ВВС США к скорому принятию на вооружение нового перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.