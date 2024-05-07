Согласно информации военных источников, украинское командование перебросило на Запорожское направление, в район населенного пункта Работино, около 5 тысяч военнослужащих. Это говорит о намерении ВСУ оказать упорное сопротивление на этом стратегически важном участке фронта.

Украинские вооруженные силы наращивают свое присутствие на Запорожском направлении, стягивая в район населенного пункта Работино значительные подкрепления. Как сообщают военные источники, общая численность группировки ВСУ в этом районе может достигать около 5 тысяч человек.

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Журналисты Telegram-канала "Военная хроника" отмечают, что, несмотря на сложное положение и потерю ранее занятых позиций, украинская армия по-прежнему сохраняет на данном участке фронта внушительное количество крупных формирований. В частности, оборону участка между Ореховом и Малой Токмачкой удерживают 44-я и 148-я артиллерийские бригады ВСУ, которые регулярно обстреливают город Гуляйполе.

Наиболее ожесточенные бои, по мнению военных экспертов, развернутся именно за населенный пункт Работино, который имеет важное стратегическое значение как для российских, так и для украинских войск. Этот населенный пункт фактически является "бутылочным горлышком" на данном направлении.

Авторы публикации подчеркивают, что говорить об истощении украинской армии и нехватке живой силы на данный момент преждевременно. Киев продолжает сохранять значительный резерв подразделений, готовых влиться в состав группировки в районе Работино.

Стягивание дополнительных сил ВСУ на этот участок фронта свидетельствует о намерении украинского командования оказать упорное сопротивление и попытаться переломить ход событий в свою пользу. Развитие ситуации в районе Работино будет ключевым фактором в ближайшем будущем на данном направлении.