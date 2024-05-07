Компания Xiaomi, по слухам, работает над очередными прорывными складными устройствами. В 2024 году китайский гигант планирует выпустить обновленную версию своего флагманского складного смартфона Mix Fold 4, а также представить первый раскладной телефон под брендом Mix Flip.

Xiaomi, кажется, намерена укрепить свои позиции на рынке складных смартфонов. По информации инсайдеров, китайский производитель готовит к выпуску сразу две новые складные модели - обновленный Mix Fold 4 и первый в истории бренда телефон-ракушку с названием Mix Flip.

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Ожидается, что обе новинки дебютируют в третьем квартале 2024 года. Согласно слухам, новые складные устройства Xiaomi смогут похвастаться впечатляющими характеристиками камер. Основной датчик получит 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения, а также будет присутствовать 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 10-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

Помимо продвинутых фотомодулей, новые Mix Fold 4 и Mix Flip, по слухам, порадуют и другими фирменными решениями Xiaomi. Ожидается, что они получат защиту от воды и пыли — это стало бы серьезным шагом вперед по сравнению с предыдущими складными моделями компании. Кроме того, разработчики уделили особое внимание тонкому профилю устройств, что может сделать их самыми тонкими на рынке складных смартфонов после выхода.

Согласно имеющимся данным, новинки также будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и поддержкой спутниковой связи. Точные характеристики аккумуляторов и скорости зарядки пока остаются неизвестными.

Выпуск обновленного Mix Fold 4 и дебютирующего Mix Flip ознаменует важный этап развития Xiaomi в сегменте складных смартфонов. Компания, похоже, стремится предложить пользователям инновационные и технологичные решения, чтобы укрепить свои позиции на этом динамично растущем рынке.