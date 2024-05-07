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Avatr готовит электрический внедорожник, чтобы потеснить Tesla Model Y
Китайский автопроизводитель Avatr, партнерство Changan, Huawei и CATL, нацелился на доминирование Tesla на рынке электрических внедорожников. Компания готовится выпустить новый Avatr 15 во второй половине 2024 года, стильное и технологически продвинутое предложение, которое должно отвлечь любителей внедорожников от популярной модели Tesla Model Y.

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Avatr, молодой китайский автопроизводитель, намерен потеснить Tesla с рынка электрических внедорожников. Компания, являющаяся совместным предприятием между Changan, Huawei и CATL, готовится к выпуску своей новой модели Avatr 15, которая должна стать серьезным вызовом для доминирующей Tesla Model Y.

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Avatr 15 будет представлен в двух вариантах – полностью электрическом и с увеличенным запасом хода (EREV). Это позволит покупателям выбрать наиболее подходящую для их потребностей версию. Стильный и технологически продвинутый внедорожник от Avatr выделится своим спортивным дизайном кузова.

Хотя Avatr пока еще не очень известен за пределами Китая, у компании есть мощная поддержка со стороны авторитетных партнеров. Помимо автопроизводителя Changan, в проекте участвуют гиганты аккумуляторных технологий CATL и IT-компания Huawei, выступающие ключевыми поставщиками. Это придает Avatr 15 солидную базу в традиционном автомобилестроении.

Новинка будет не первым электромобилем в линейке Avatr. Компания уже представила внедорожники 11 и 12 моделей. Avatr 15 призван развить и усилить существующие достижения бренда, чтобы составить реальную конкуренцию Tesla Model Y – лидеру своего сегмента. Длина Avatr 15 около 4,75 метров позволит ему занять достойное место среди среднеразмерных электрических внедорожников, соперничая с другими популярными китайскими моделями.

Планы Avatr выходят далеко за пределы родного китайского рынка. Компания намерена осуществить масштабную глобальную экспансию, начав с Таиланда и постепенно выходя на рынки Европы и Северной Америки. Подробности технических характеристик Avatr 15 пока не разглашаются, но уже известно, что прототип проходит суровые испытания в холодном климате Внутренней Монголии, демонстрируя высокую всепогодную надежность.

#китай #huawei #tesla model y #catl #changan #электрический внедорожник #avatr
Источник: weibo.com
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