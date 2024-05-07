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ЕС требует от Китая сократить экспорт электромобилей и стали
В Париже прошла трехсторонняя встреча руководителей Франции, Европейской комиссии и Китая. По итогам переговоров ЕС потребовал от Китая добровольно сократить экспорт своей продукции, в частности электромобилей и стали, так как это наносит ущерб европейской промышленности. В противном случае Евросоюз готов применить жесткие экономические меры.

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Напряженность в торговых отношениях между Европейским союзом и Китаем продолжает нарастать. По итогам трехсторонней встречи в Париже, в которой приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель КНР Си Цзиньпин, ЕС потребовал от Китая сократить экспорт своей продукции на европейский рынок.

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Как заявила госпожа фон дер Ляйен, европейский рынок был и остается открытым для честной конкуренции, но ЕС не может мириться с практикой, которая "искажает рынок" и может привести к деиндустриализации в Европе. По ее словам, Китай продолжает поддерживать свой промышленный сектор, несмотря на отсутствие роста внутреннего потребления, что приводит к перепроизводству и "наводнению" европейского рынка дешевыми китайскими товарами.

В частности, ЕС потребовал от Китая добровольно сократить экспорт электромобилей и стали, которые, по мнению европейской стороны, создают угрозу для безопасности и подрывают конкурентоспособность европейской промышленности. Глава Еврокомиссии предупредила, что Евросоюз будет готов принять жесткие экономические меры, если Китай откажется сократить поставки.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что в Китае нет проблемы "избыточных производственных мощностей", как полагают в ЕС. Крайне интересен и тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон, по информации из зарубежных СМИ, в ходе визита Си Цзиньпина в Париж планировал обсудить вопрос, как раз о привлечении китайских производителей аккумуляторов для электромобилей на французский рынок.

Таким образом, встреча в верхах обозначила растущие разногласия между Евросоюзом и Китаем в торговой сфере. ЕС стремится защитить свой внутренний рынок и промышленность, требуя от Пекина ограничить экспорт отдельных категорий товаров. Однако вопрос, пойдет ли Китай на добровольные уступки, пока остается открытым.

#китай #электромобили #евросоюз #промышленность #экспорт #торговля #сталь
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