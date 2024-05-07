Российские банки продолжают повышать комиссии за снятие наличных средств с кредитных карт. Теперь клиентам придется платить до 6% от суммы, что может привести к росту расходов на обслуживание кредитной задолженности. Эксперты полагают, что регулятор вмешается в ситуацию.

Заемщики кредитных карт в России столкнулись с неприятным сюрпризом – банки стали существенно повышать комиссии за снятие наличных денежных средств. По информации экспертов, комиссия может достигать 6% от суммы выданных через банкомат денег, что станет серьезным бременем для клиентов.

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Причины таких действий банков эксперты объясняют несколькими факторами. Во-первых, банки пытаются компенсировать потери доходов, вызванные расширением лимитов на мгновенные переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей. Эта мера, введенная с 1 мая, заметно сократила комиссионные поступления.

Кроме того, банки несут растущие издержки на обслуживание банкоматной сети, инкассацию и изготовление пластиковых карт. Использование клиентами наличных вместо безналичных платежей также увеличивает для банков риски невозврата кредитных средств.

По словам финансовых экспертов издания aif.ru, банки явно стремятся стимулировать заемщиков осуществлять больше безналичных операций, поскольку это более выгодный для них формат. Различные бонусные программы, льготные "грейс-периоды" и кешбэк позволяют банкам зарабатывать на комиссиях от платежных систем.

Но если клиенты решают обналичить средства, то им уже придется платить высокую комиссию. Причем, помимо процента от суммы, банки могут также взимать фиксированную плату до 500 рублей и выше. Более того, на снятую наличность может начисляться повышенный процент до 70% годовых.

Такая политика банков вынудит многих заемщиков прибегать к обналичиванию кредитных средств только в крайних случаях. В Центробанке уже заявили, что следят за ситуацией и не исключено вмешательство регулятора с целью защиты интересов потребителей.