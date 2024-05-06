Турецкий производитель бронетехники FNSS представил на выставке DSA 2024 свою новейшую разработку – машину огневой поддержки PARS III 6x6. Данная бронированная машина демонстрирует выдающиеся технические характеристики и оснащена передовой дистанционно управляемой башней.

Американское издание Defence blog обратило своре внимание на турецкую компанию FNSS, известного производителя бронетехники, которая представила свою последнюю разработку – машину огневой поддержки PARS III 6x6. Данная инновационная бронированная машина была продемонстрирована на международной выставке DSA 2024 в Малайзии.

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По мнению Defence blog, PARS III 6x6 является впечатляющей разработкой, призванной обеспечить эффективное огневое сопровождение современных боевых действий. Машина с максимальной боевой массой 25 тонн отличается выдающейся мобильностью и маневренностью. Оснащенная дизельным двигателем, она способна развивать скорость до 100 км/ч и уверенно перемещаться по труднопроходимой местности.

Благодаря центральной системе подкачки шин и блокировке дифференциалов PARS III 6x6 адаптируется к разнообразным грунтовым условиям, включая вертикальные и боковые склоны, препятствия и траншеи. Кроме того, конструкция силового агрегата позволяет быстро снимать и устанавливать его, упрощая техническое обслуживание в полевых условиях.

Важной особенностью машины является установка дистанционно управляемой башни TEBER-II 30/40, разработанной FNSS. Данное решение расширяет ее огневые возможности, делая PARS III 6x6 еще более грозным оружием на поле боя. При этом экипаж из 9 человек размещается в комфортных условиях благодаря системе кондиционирования воздуха.

Сочетание внушительной дальности хода, превышающей 800 км, усиленной противоминной защиты и высокой маневренности делает PARS III 6x6 мощным и универсальным активом для поддержки современных боевых операций. Представленная на выставке DSA 2024 новинка вызвала большой интерес специалистов.