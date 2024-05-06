Tesla приняла решение снять с производства базовую заднеприводную версию Model Y. Однако владельцы этих автомобилей могут получить дополнительный запас хода, заплатив 1500-2000 долларов за разблокировку скрытых возможностей аккумулятора.

Несмотря на то, что базовую заднеприводную версию Tesla Model Y сняли с производства, владельцы этих автомобилей получат возможность значительно увеличить запас хода своих электромобилей. Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания готова разблокировать дополнительные возможности аккумуляторных батарей этих машин за дополнительную плату в размере 1500-2000 долларов.

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Как выяснилось, автомобили Tesla Model Y RWD, выпущенные за последние несколько месяцев, были оснащены аккумуляторами с большей емкостью, чем заявленная. Однако их программное обеспечение было ограничено, что сокращало пробег до 260 миль. Теперь Tesla предлагает владельцам этих машин разблокировать скрытые возможности, что позволит увеличить запас хода на 40-60 миль.

Таким образом, после разблокировки владельцы Tesla Model Y RWD получат такую же автономность, как и владельцы недавно представленной версии Long Range RWD – около 300-320 миль. Причем стоимость такой модернизации будет относительно небольшой – от 1500 до 2000 долларов.

Этот шаг Tesla вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, он позволит владельцам базовых Model Y RWD получить более впечатляющий запас хода. С другой, некоторые критикуют компанию за то, что она намеренно ограничивала возможности своих электромобилей. Однако Маск пояснил, что всё это необходимо, чтобы "оплачивать счета" Tesla.