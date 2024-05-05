Франция официально объявила о первом развертывании своих военных на Украине. Около 100 солдат Французского Иностранного легиона будут оказывать помощь украинским силам в противостоянии российскому наступлению на Донбассе.

Издание Asia Times сообщило, что Франция решилась на серьезный шаг, впервые направив свои боевые войска на фронт на Украину. Первая группа солдат Французского Иностранного легиона, насчитывающая около 100 человек, как утверждается в статье, уже прибыла в зону активных военных действий на Донбассе.

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Эти легионеры, набранные из 3-го пехотного полка, должны оказать помощь 54-й отдельной механизированной бригаде украинской армии в Славянске. По словам экспертов, они будут выполнять задачи по артиллерийской поддержке и ведению наблюдения за полем боя.

Asia Times отмечает, что Франция и ранее привлекала украинских добровольцев, служивших в Иностранном легионе, к участию в конфликте на Украине. Теперь же Париж решил напрямую задействовать своих военнослужащих для укрепления обороноспособности ВСУ.

Западные эксперты обращают внимание, что данный шаг Франции может быть воспринят Москвой как прямое вовлечение НАТО в войну на Украине. Кремль ранее неоднократно предупреждал Альянс о недопустимости такого развития событий. Однако в Париже, по-видимому, сочли риски оправданными, чтобы оказать решающую поддержку Украине в ее борьбе с РФ.