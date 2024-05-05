Компания «Российские железные дороги» представила свой новый туристический поезд «Жемчужина Кавказа», который поразит пассажиров роскошным вагоном-сауной. Поезд совершит свой первый рейс 8 мая и будет курсировать между Москвой, Майкопом, Нальчиком, Владикавказом и Грозным.

Российские железнодорожники готовятся удивить путешественников новым уникальным туристическим поездом "Жемчужина Кавказа". Главной особенностью состава станет специальный вагон, оборудованный инфракрасной сауной на семь человек.

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Как рассказали в пресс-службе ОАО "РЖД", первый рейс поезда состоится 8 мая из Москвы через города Майкоп, Нальчик, Владикавказ и Грозный. "Для посещения нашей сауны пассажирам необходимо заранее забронировать места, и минимальное время пребывания в ней составит полтора часа", - отметили в компании.

Кроме сауны, в составе нового поезда будут душевые кабины, зоны отдыха и стиральные машины, что сделает путешествие еще более комфортным. По словам представителей РЖД, если эта опция окажется популярной, она может быть внедрена и на других маршрутах.

В будущем компания планирует также оборудовать туристические поезда вагонами с тренажерными залами, кинотеатрами, кафе, музыкальными залами и даже небольшими театрами. Таким образом, пассажиры смогут с удовольствием провести время в пути, не ограничиваясь только созерцанием пейзажей за окном.