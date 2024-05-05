Telegram-канал bes pilot опубликовал шокирующее видео, на котором запечатлен момент падения в воду беспилотного аэротакси южнокорейской компании V_Space.

Стремительный переход к использованию беспилотных летательных аппаратов в городской транспортной инфраструктуре сталкивается с серьезными техническими вызовами. Один из таких инцидентов произошел в Южной Корее с участием перспективной разработки компании V_Space.

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Telegram-канал Вes pilot выложил видео инцидента с беспилотным аэротакси южнокорейской компании V_Space.

На кадрах видно, как V Speeder V2 внезапно начинает вести себя странно в воздухе, накреняется и падает в воду. К счастью, на борту никого не было, и происшествие обошлось без жертв, но разработчикам предстоит доработать систему "интеллектуального управления полетом" аппарата.