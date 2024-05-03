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Немецкое издание Deutsche Welle оценило рост прибыли российских производителей БПЛА
Немецкое издание Deutsche Welle рассказало об успехах российских производителей беспилотных летательных аппаратов, таких как "Геоскан" и "Аэроскан".

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Недавно одно из крупнейших немецких изданий Deutsche Welle опубликовало статью о российских производителях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оказывается, за последние два года эти компании значительно увеличили свою прибыль. Например, компания "Геоскан" заработала всего 4,7 миллиона рублей чистой прибыли в 2021 году, но уже в 2023 году этот показатель вырос до 206 миллионов рублей. Интересно, что всего лишь 31% выручки открыто доступны для общественности. Количество сотрудников в "Геоскане" также выросло более чем в два раза - теперь в компании работает до 144 человек.

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Другой производитель, "Аэроскан", увеличил свою чистую прибыль с 1,6 миллиона рублей в 2021 году до 224 миллионов рублей в 2022 году. Интересный факт: компания принадлежит сыну создателя "Ланцета" Александра Захарова.

С другой стороны, компания "Транспорт будущего" столкнулась с убытками – 131 миллион рублей в 2022 году и 470 миллионов рублей в 2023 году. Тем не менее, компания продолжает развиваться, увеличивая количество сотрудников с 76 до 157 человек. В прошлом году был подписан меморандум о запуске производства дронов в Индии, и к 2030 году компания планирует выручку до 1,3 миллиарда долларов.

Общая картина дронов в России выглядит оптимистично, благодаря поддержке государства и увеличению закупок. Интересно, что позитивные новости о российских достижениях мы иногда узнаем от зарубежных изданий.

#россия #бпла #производство
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