Первый в истории музыкальный клип, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта, появился в сети. Режиссер Пол Триолло разработал сюжет, а нейросеть Sora от OpenAI визуализировала и смонтировала видео для песни Washed Out.

Современные технологии искусственного интеллекта продолжают проникать во все сферы творческой индустрии. Недавно в сети появился первый официальный музыкальный клип, полностью разработанный при помощи нейросети Sora от OpenAI.

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Режиссером и сценаристом выступил Пол Триолло, который давно вынашивал идею создания подобного ролика. Он разработал сюжет для песни "The Hardest Part" американского музыканта Washed Out, а затем передал все полномочия по визуализации этой истории искусственному интеллекту.

Используя возможности модели Sora по преобразованию текста в видео, ИИ самостоятельно отобрал и "склеил" 55 коротких видеофрагментов, создав динамичный четырехминутный клип с эффектом непрерывного зума. При этом никаких готовых изображений, сгенерированных сторонними ИИ, не применялось.





Главными героями ролика стали полностью цифровые персонажи – рыжеволосая девушка и темноволосый мужчина, чей жизненный путь зритель наблюдает от школьных лет до создания семьи. Сюжет очень эмоционально и лаконично раскрывает тему самого сложного в жизни – невозможности вернуться назад.

Музыкант Washed Out, он же Эрнест Грин, высоко оценил подобный творческий подход и выразил заинтересованность в дальнейшем использовании новых технологий в своей работе. По его мнению, это ознаменует начало революционной тенденции применения искусственного интеллекта в видеопроизводстве.

Таким образом, клип на песню "The Hardest Part" можно считать важной вехой, демонстрирующей безграничные возможности машинного творчества. Это один из первых, но весьма успешных примеров подобного сотрудничества человека и ИИ в музыкальной индустрии.