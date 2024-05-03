Военно-промышленный холдинг KMZ заключил крупные контракты на строительство около 300 патрульных катеров для российских силовых ведомств в ближайшие три года. Общая стоимость заказов превышает 3 миллиарда рублей.

На фоне стремительного восстановления и развития российской промышленности, одним из ярких примеров успеха стал Кингисеппский машиностроительный завод (KMZ). Этот военно-промышленный холдинг заключил серию масштабных контрактов на строительство сотен катеров для силовых ведомств страны.

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Как сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко, в течение ближайших трех лет предприятие выполнит заказы на производство около 300 патрульных судов для Росгвардии, МЧС и ФСБ. Суммарная стоимость этих контрактов достигает 3 миллиардов рублей.

В 2023 году холдинг уже поставил Росгвардии 6 катеров "Афалина", доведя общее количество переданных ведомству судов до 40 единиц. Кроме того, 42 патрульных катера ПК-500 были отгружены Министерству по чрезвычайным ситуациям.

По словам Даниленко, столь масштабные заказы стали "рекордными цифрами за последние годы". Причем, только в 2024 году KMZ изготовит сразу 150 катеров различного назначения для российских силовых структур.

Такой устойчивый рост производства связан с общим подъемом отечественного судостроения, который отразился и на строительстве маломерного флота. Российские предприятия, несмотря на санкционное давление, успешно наращивают выпуск высококачественной специальной техники, удовлетворяя потребности силовых ведомств.