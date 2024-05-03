Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Российский ВПК запустил производство 300 катеров для силовиков на 3 млрд рублей
Военно-промышленный холдинг KMZ заключил крупные контракты на строительство около 300 патрульных катеров для российских силовых ведомств в ближайшие три года. Общая стоимость заказов превышает 3 миллиарда рублей.

реклама

На фоне стремительного восстановления и развития российской промышленности, одним из ярких примеров успеха стал Кингисеппский машиностроительный завод (KMZ). Этот военно-промышленный холдинг заключил серию масштабных контрактов на строительство сотен катеров для силовых ведомств страны.

реклама

Как сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко, в течение ближайших трех лет предприятие выполнит заказы на производство около 300 патрульных судов для Росгвардии, МЧС и ФСБ. Суммарная стоимость этих контрактов достигает 3 миллиардов рублей.

В 2023 году холдинг уже поставил Росгвардии 6 катеров "Афалина", доведя общее количество переданных ведомству судов до 40 единиц. Кроме того, 42 патрульных катера ПК-500 были отгружены Министерству по чрезвычайным ситуациям.

По словам Даниленко, столь масштабные заказы стали "рекордными цифрами за последние годы". Причем, только в 2024 году KMZ изготовит сразу 150 катеров различного назначения для российских силовых структур.

Такой устойчивый рост производства связан с общим подъемом отечественного судостроения, который отразился и на строительстве маломерного флота. Российские предприятия, несмотря на санкционное давление, успешно наращивают выпуск высококачественной специальной техники, удовлетворяя потребности силовых ведомств.

#оборонно-промышленный комплекс #фсб #росгвардия #мчс #судостроение #катера #kmz #контракты #кингисеппский машзавод
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
81
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
8
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
19
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
1
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
SpaceX вынуждена переместить капсулу Dragon у МКС и освободить место для Boeing Starliner
1
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
2

Популярные статьи

The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
65
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
17
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
1
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
1
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
3

Сейчас обсуждают

gamer3402921
15:19
Arc A310 имба. Я всегда всем говорил ещё год назад, как купил себе на опыты одну такую. А310 - это шататель RX6400, GTX 1630, GTX 1650 GDDR5 и GTX 1050 Ti во всех сферах и смыслах. Более того, фирмен...
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
Китя
15:11
Corsair RM750 закрутится когда поставишь 4080. а ниже карта только пассив режим.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
pOdOnOg
15:09
Очень интересно... А играли то во что? Как будто меж своими что-то перетёр.
CoreWeave привлекает $1,1 млрд для развития специализированных облачных решений
Амфросий Импифанов
15:07
Там есть ещё один существенный минус. Сильно большой градиент вольтажа между заряженной и близко к разряженой батареей. Это удорожает инверторы и делает из менее эффективными по сравнению с литеевыми
Natron Energy из США начала серийное производство натрий-ионных батарей — они быстрее заряжаются, долговечны и полностью безопасны
Катя+Бояра=Л
15:06
Посольство не стало уточнять, что имеется в виду конкретно под «столетним» партнёрством тут всё просто, будут на хохлах сто лет ездить, еврей продал украинцев на 100 лет вперёд
Британия начала с Украиной переговоры по «столетнему партнёрству»
Катя+Бояра=Л
15:04
дайте угадаю в чём будет отличие: если остальные ИИ генерируют голых женщин по умолчанию, то ИИ Тима Кука будет по умолчанию генерировать голых мужиков
Тим Кук о генеративном ИИ: "У нас есть преимущества, которые будут нас отличать"
Евгений Шрайнер
15:02
Ну как бы емкость кпитична там где ограничения по весуобьемным характеристикам. А в остальном как то пофиг, те же накопители, для сглаживания пикрв потребления производства. Накопленич энергии от альт...
Natron Energy из США начала серийное производство натрий-ионных батарей — они быстрее заряжаются, долговечны и полностью безопасны
Gass
14:59
Мне все нравятся, весело комменты читать
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
vl
14:56
Во время грозы, лучше всё же выключать.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Катя+Бояра=Л
14:56
Бляйд, не ври, я с алкашами водку не пью
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем