Жители Украины и соседних стран засняли на видео загадочное свечение в ночном небе, вызвавшее бурное обсуждение в интернете.

Жители сразу нескольких украинских городов стали свидетелями загадочного природного явления в ночном небе. В социальных сетях и мессенджерах (в частности, в Telegram-канале RT) появились видеозаписи, на которых отчетливо видно белое светящееся пятно, перемещающееся в воздухе.

реклама

Очевидцы из Киева, Одессы, Днепра и других регионов с удивлением наблюдали за этим удивительным зрелищем. Некоторые из них предположили, что это может быть полярное сияние, ведь накануне Землю накрыла мощная магнитная буря.

Однако украинские СМИ позже сообщили, что скорее всего данное свечение связано с недавним запуском ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. По данным журналистов, это могли быть отработанные ступени ракеты, оставившие после себя характерный светящийся след в небе.

Похожие явления, к слову, наблюдали и в некоторых российских регионах, в частности в Смоленской и Ленинградской областях, а также в Литве. Так что загадочное свечение в ночном небе стало предметом пристального внимания жителей сразу нескольких стран.

Сразу несколько жителей Украины успели запечатлеть это необычное явление на видео, которое впоследствии стало распространяться в социальных сетях и мессенджерах. Пользователи активно обсуждают, что же могло стать причиной такого зрелища.