Люксовый бренд Cadillac, входящий в состав General Motors, отходит от своих первоначальных планов по полному переходу на электрические модели к 2030 году. Теперь компания намерена сохранять в своей линейке автомобили с двигателями внутреннего сгорания в ближайшие годы.

Автомобильный мир стремительно меняется, и лидеры отрасли вынуждены постоянно адаптировать свои стратегии к новым реалиям. Одним из ярких примеров этого является люксовый бренд Cadillac, который пересматривает планы по своей электрификации.

реклама

Как стало известно, Cadillac, дочерний бренд General Motors, больше не уверен в том, что сможет полностью перейти на выпуск электромобилей к 2030 году, как планировалось ранее. На сегодняшний день Cadillac разработал и выпустил одну модель BEV — LYRIQ. По словам нынешнего глобального вице-президента Cadillac Джона Рота, компания намерена сохранять в своей линейке и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшие годы.

Ранее руководство Cadillac заявляло, что с 2021 года будет представлять только полностью электрические модели на пути к 100% электрификации к концу десятилетия. Но теперь позиция бренда изменилась – Рот отметил, что электромобили и ДВС-модели "будут сосуществовать в течение ряда лет". Детали обновленного графика перехода на электрификацию пока не раскрываются.

При этом Cadillac продолжает работу над расширением линейки своих "зеленых" предложений. В разработке находятся такие электромодели, как более доступный OPTIQ, большой внедорожник IQ и ультра-премиальный CELESTIQ. Но очевидно, что пока компания не готова полностью отказаться от традиционных двигателей.

Таким образом, Cadillac корректирует свои амбициозные планы по электрификации, стремясь найти баланс между растущим спросом на экологичные авто и потребностями консервативной премиальной аудитории, интересы которой пока в большей степени связаны с ДВС.