По сообщениям СМИ, Sony Pictures и инвестфонд Apollo Global Management сделали совместное предложение о покупке медиакомпании Paramount Global за 26 миллиардов долларов. Это уже второе предложение Apollo по поглощению Paramount, которая одновременно ведет переговоры о слиянии со Skydance Media.

В мировой медиаотрасли назревают масштабные перемены: гиганты индустрии активно ведут переговоры о сделках по слиянию и поглощению, борясь за доминирование на быстро меняющемся рынке развлечений. Один из ключевых игроков – компания Paramount Global – в центре внимания сразу нескольких потенциальных покупателей.

реклама

По сообщениям The Wall Street Journal, технологический конгломерат Sony Pictures и инвестиционная компания Apollo Global Management сделали совместное предложение о приобретении Paramount Global за 26 миллиардов долларов наличными. Это уже второе предложение Apollo по поглощению Paramount, материнской компании телеканала CBS, MTV и студии Paramount Pictures.

Предложение Sony и Apollo было направлено руководству Paramount на этой неделе, однако оно не является обязывающим, а скорее служит началом возможных переговоров. Интерес к Paramount объясняется активной консолидацией в медиаотрасли – всего за день до этого стало известно о ведущихся эксклюзивных переговорах Paramount о слиянии со Skydance Media.

Сделка со Skydance, возглавляемой Дэвидом Эллисоном, сыном основателя Oracle Ларри Эллисона, предполагает приобретение более чем за 2 миллиарда долларов контрольного пакета акций Paramount. В результате Эллисон должен стать генеральным директором объединенной компании.

Таким образом, Paramount Global находится в центре внимания сразу нескольких потенциальных покупателей, что говорит о серьезной борьбе за активы одного из крупнейших игроков в сфере развлечений. Предстоящие сделки могут существенно перекроить ландшафт медиарынка в ближайшие годы.