Правительство России утвердило третий этап модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей. Общий объем финансирования этой программы до 2035 года превысит 3,7 трлн рублей.

Развитие ключевых транспортных артерий страны, включая Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали, является одним из стратегических приоритетов российского правительства. Очередной этап модернизации этих маршрутов, утвержденный Кабмином, призван обеспечить дальнейшее расширение инфраструктурных возможностей и, как следствие, усиление экономического потенциала регионов Сибири и Дальнего Востока.

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Правительство России утвердило третий этап модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей, рассчитанный до 2035 года. Общий объем финансирования этой программы превысит 3,7 трлн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы Кабмина, реализация проекта позволит построить дополнительные пути, разъезды, тоннели и мосты, в том числе через реку Амур. Кроме того, будут модернизированы станции и платформы, а также организованы подходы к морским портам. Это, в свою очередь, создаст новые возможности для промышленных предприятий, особенно в сырьевых и обрабатывающих секторах, увеличит грузопотоки и сократит время в пути.

Мишустин подчеркнул, что расширение Восточного полигона, включающего БАМ и Транссиб, крайне важно для укрепления торговых связей с дружественными странами. Более того, президент неоднократно отмечал, что возрастающие объемы перевозок по этим магистралям обеспечивают дополнительные доходы в бюджет, которые могут быть направлены на решение социальных вопросов.

Таким образом, правительство демонстрирует стратегический подход к развитию ключевой железнодорожной инфраструктуры страны. Реализация масштабного проекта модернизации БАМа и Транссиба должна не только укрепить экономическое положение регионов Сибири и Дальнего Востока, но и обеспечить России большую транспортную связанность и экономический суверенитет.