Шведский производитель электромобилей Polestar, совместно с разработчиком аккумуляторов StoreDot, создал прототип своей модели Polestar 5, способный заряжаться от 10% до 80% всего за 10 минут. А дальнейшая оптимизация охлаждения батареи может привести к еще более впечатляющим показателям.

Одно из самых больших опасений потребителей при покупке электромобилей – время, необходимое для зарядки аккумулятора. В то время как бензиновые автомобили требуют всего пару минут, чтобы заправиться, владельцы электрокаров вынуждены проводить у зарядных станций порой до получаса, прежде чем их автомобили будут готовы продолжить путь. Похоже, что революционная технология скоростной зарядки может решить эту проблему раз и навсегда.

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Шведский производитель электромобилей Polestar, работая совместно с разработчиком аккумуляторов StoreDot, представил прототип своей модели Polestar 5, способный заряжаться от 10% до 80% всего за 10 минут. Это значительно превосходит показатели даже самых быстрых электромобилей на рынке, таких как Hyundai Ioniq 6, которому для аналогичной зарядки требуется 18 минут.

Ключом к такой молниеносной скорости заряда стала новая технология Extreme Fast Charging (XFC), используемая в аккумуляторах StoreDot. Вместо распространенных химических элементов NMC или LFP, в них применяются элементы с преобладанием кремния, позволяющие достигать пиковой мощности зарядки до 370 кВт. При этом, в отличие от других решений, прототип Polestar 5 не требует специальных систем охлаждения – охлаждающий насос и вентилятор и вентилятор справляются с отводом тепла.





По словам главного инженера Polestar по аккумуляторным системам Джен Грут, дальнейшая оптимизация интеграции и охлаждения батареи может привести к еще более впечатляющим показателям, сокращая время зарядки до 2-3 минут - сравнимое с тем, сколько занимает заправка бензинового автомобиля.

Стоит отметить, что Polestar не единственная компания, работающая над технологиями быстрой зарядки электрокаров. Например, китайская Li Auto продемонстрировала свой электрический минивэн с возможностью заряда от 10% до 80% за 10 минут. Таким образом, кажется, что конец "зарядных" мытарств владельцев электромобилей уже не за горами.