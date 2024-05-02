После многолетней работы и задержек Boeing, наконец, готов отправить первую пилотируемую миссию своей космической капсулы Starliner на Международную космическую станцию. НАСА и Boeing объявили, что запуск состоится 6 мая.

Starliner — капсула, которая доставит американских астронавтов на Международную космическую станцию. После многих лет работы корабль готов к первому полету с экипажем. НАСА и Boeing отправят в капсуле двух человек. Если ничто не помешает, Starliner полетит в космос через несколько дней.

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Starliner — это капсула для экипажа, над которой Boeing работал совместно с НАСА в течение многих лет. Корабль оказался проблематичным и работы над ним затянулись. Теперь он наконец-то готов к первому пилотируемому полету и объявлена его дата, которая... тоже перенесена.

Теперь НАСА и Boeing объявили, что первый полет капсулы Starliner в настоящее время запланирован на 6 мая. Мероприятие будет транслироваться, и все желающие смогут посмотреть его в прямом эфире. В рамках миссии два астронавта американского агентства полетят на Международную космическую станцию. Это Барри «Буч» Уилмор и Суни Уильямс, которые сейчас находятся на карантине.

Запуск состоится из Космического центра Джона Ф. Кеннеди во Флориде. Миссия называлась Starliner Crew Flight Test и является очень важной проверкой для Boeing (и НАСА) перед тем, как капсула начнет регулярные полеты на МКС.