Илон Маск и Tesla, похоже, готовят революционные изменения в автомобильной отрасли. Согласно последним заявлениям главы Tesla, компания рассматривает возможность трансформировать свои будущие электромобили в мобильные центры распределенной обработки данных, способные монетизировать вычислительные мощности, встроенные в автомобили.

Маск и Tesla, похоже, замышляют грандиозные перемены в автомобильной отрасли. Согласно последним заявлениям главы Tesla, компания рассматривает возможность трансформировать свои будущие электромобили в мобильные центры распределенной обработки данных, способные монетизировать вычислительные мощности, встроенные в автомобили.

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Суть идеи Маска заключается в том, чтобы использовать огромную вычислительную сеть, потенциально насчитывающую сотни миллионов автомобилей Tesla по всему миру, для запуска алгоритмов искусственного интеллекта. Вместо того чтобы полагаться на централизованные дата-центры, Tesla собирается превратить свои автомобили в своего рода «AWS на колесах».

Ключ к этому плану – способность современных бортовых компьютеров Tesla, включая модели HW3, HW4 и грядущий HW5, осуществлять сложные вычислительные задачи. Маск отмечает, что в среднем один автомобиль Tesla может обеспечить около 1 кВт вычислительной мощности, что, при миллионах подключенных машин, создаст огромный распределенный вычислительный ресурс.

Этот ресурс Tesla планирует использовать для выполнения вычислений, необходимых для работы своих алгоритмов машинного обучения. Вместо обучения моделей в центральном дата-центре, Tesla сможет распределять задачи по всему парку автомобилей, пока они находятся в состоянии покоя.

«Капитальные затраты разделяет весь мир», – заявил Маск, имея в виду, что покупатели Tesla уже оплачивают необходимое оборудование, избавляя компанию от необходимости содержать дорогостоящие ЦОД.

Подобная концепция, по сути, превращает электромобили Tesla в мобильные «облачные» вычислительные узлы, способные генерировать дополнительный доход для производителя. Если Маску удастся воплотить этот грандиозный план в жизнь, Tesla может действительно стать «AWS на колесах» – революционным преобразованием традиционной автомобильной отрасли.