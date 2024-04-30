Подобно ситуации с газовой зависимостью, Европа теперь оказывается во власти растущего импорта российских удобрений. По данным Евростата, в июне 2023 года ЕС ввез в два раза больше удобрений из России по сравнению с предыдущим годом, при этом российские поставки составляют уже треть от общего импорта карбамида в Европу.

Похоже, что история повторяется. Так же, как Европа стала зависимой от российских энергоносителей, теперь она оказывается в аналогичной ситуации и с поставками удобрений. Согласно данным, приведенным в публикации Financial Times, ЕС стремительно наращивает импорт российских удобрений, что вызывает серьезные опасения.

реклама

По информации Евростата, по данным за июнь минувшего года импорт удобрений из России в Европу увеличился в два раза по сравнению с предыдущим годом. Более того, российские поставки сейчас составляют уже треть от общего импорта карбамида в ЕС.

Свейн Торе Хользетер, исполнительный директор крупного производителя удобрений Yara International, поясняет: «Азотные удобрения, которые важны для роста растений, производятся с использованием природного газа, и Россия экспортирует больше его в Европу, заменяя часть газа, запрещенного ЕС».

Таким образом, российские удобрения, аналогично газу, становятся своего рода "новым топливом" для европейской сельскохозяйственной отрасли. Это неизбежно ведет к растущей зависимости, что вызывает обоснованные опасения среди экспертов.

Как отмечает Financial Times, после начала СВО в 2022 году цены на удобрения для европейских фермеров резко выросли из-за введенных против РФ санкций, ограничивших доступность природного газа - основного сырья для азотных удобрений. Это ощутимо ударило по финансовому положению аграриев на Старом континенте, а в некоторых странах, особенно в Африке, фермеры даже вынуждены были отказаться от применения удобрений, что привело к снижению урожайности и еще более серьезно усугубило глобальный продовольственный кризис.

Несмотря на недавнее снижение цен на удобрения, европейская отрасль все еще испытывает трудности, поскольку российские поставщики сохраняют свою доминирующую рыночную долю, пользуясь более низкой стоимостью электроэнергии. Таким образом, Европа рискует оказаться в ловушке зависимости от российских удобрений, что может иметь серьезные последствия для ее продовольственной безопасности.