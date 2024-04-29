Вышла в ранний доступ впечатляющая средневековая стратегия Manor Lords, созданная всего одним разработчиком. Сочетая градостроительные и тактические элементы, игра позволяет игрокам окунуться в жизнь феодального поместья в вымышленной версии исторической Франконии. Уже на старте Manor Lords установила рекорд одновременного онлайна Steam, превысив 170 тысяч человек, и получила множество восторженных отзывов за глубину и реализм геймплея.

Несмотря на многочисленные переносы даты релиза, новая бесплатная стратегия Manor Lords произвела настоящий фурор на платформе Steam. Разработанная одним энтузиастом – Slavic Magic, игра с первых дней пребывания в раннем доступе установила для себя впечатляющий рекорд – свыше 170 тысяч одновременных игроков.

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Что примечательно, Manor Lords сочетает в себе сразу два популярных жанра – градостроительство и тактику реального времени. Игрокам предстоит примерить на себя роль средневекового феодала, обустраивающего свои владения в вымышленном варианте исторической Франконии.

При этом разработчик не просто предлагает возвести живописный замок, но и заботиться о нуждах своих крепостных, налаживать производство ресурсов, управлять налогами и готовиться к суровой зиме. Как отмечают многочисленные положительные отзывы, все это требует от геймеров вдумчивого подхода и стратегического мышления.

«Данный продукт является воплощением детской мечты в отношении игр. Самое удивительное это то, что игру делал один человек, и на старте она показала себя на высоком уровне. 10/10», - написал один из игроков.

Действительно, тот факт, что столь масштабный и сложный проект был реализован энтузиастом-одиночкой, только подчеркивает потенциал Manor Lords. Неудивительно, что уже до официального релиза игру добавили в список желаемых релизов более 3,2 миллионов человек.

С выходом Manor Lords в ранний доступ на платформах Steam, GOG, Epic и PC Game Pass можно с уверенностью сказать, что разработчик Slavic Magic произвел настоящую сенсацию в мире военно-исторических стратегий. Покорение вершины Steam – лишь начало пути этого яркого проекта.