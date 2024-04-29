Согласно инсайдерским данным, линейка новых смартфонов iPhone 16 от Apple преподнесет настоящий сюрприз в виде гигантского 6,9-дюймового экрана у флагманской модели Pro Max. Также ожидаются изменения размеров в других устройствах серии.

Готовящаяся к выпуску в этом году линейка смартфонов iPhone 16 от Apple, как ожидается, принесет настоящую революцию в дизайне и размерах устройств. По последним утечкам, флагманская модель iPhone 16 Pro Max получит поистине впечатляющий 6,9-дюймовый дисплей.

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Для сравнения, предыдущее поколение iPhone 14 Pro Max оснащалось 6,7-дюймовым экраном, а новинка окажется еще на 0,2 дюйма больше. Это существенно увеличит габариты и вес устройства, что может затруднить его удобное использование для многих пользователей.

Однако, согласно источникам, Apple также планирует немного увеличить размер экрана и у старшей модели линейки iPhone 16 Pro - до 6,3 дюйма по сравнению с 6,1 дюйма у прошлогодней версии. Это, вероятно, придется по душе тем, кто предпочитает более компактные смартфоны, но хочет получить топовые характеристики.

«Размер экрана iPhone 16 Pro Max в 6,9 дюйма действительно выделит его среди конкурентов. Для сравнения, даже у Galaxy S24 Ultra он всего 6,8 дюйма. Это может сделать новый "яблочный" флагман слишком большим и нишевым устройством», - отмечают эксперты.

При этом базовые версии iPhone 16 и iPhone 16 Plus сохранят привычные 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Ожидается, что они получат обновленный дизайн модуля камеры в форме "таблетки", что позволит поддерживать функции пространственной видеосъемки.

Таким образом, линейка iPhone 16 продемонстрирует дифференциацию размеров в угоду различным предпочтениям пользователей – от компактных до гигантских экранов флагманских моделей.