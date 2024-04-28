Золотые карманные часы, принадлежавшие самому богатому пассажиру "Титаника" Джону Джейкобу Астору IV, были проданы на аукционе. Это новый мировой рекорд для предметов, связанных с крушением легендарного лайнера.

Рекордная сумма была выручена на аукционе за личные часы Джона Джейкоба Астора IV, одного из самых богатых пассажиров, погибших на "Титанике". Золотые часы, которые Астор носил на момент крушения легендарного лайнера, были проданы в субботу за $1,485 миллиона.

реклама

Это новый мировой рекорд для памятных предметов, связанных с "Титаником", как отметил в интервью CNN управляющий директор аукционного дома Эндрю Олдридж. Ожидаемая цена лота составляла всего от $125 тысяч до $187 тысяч, но в итоге часы ушли в десять раз дороже.

Астор был одним из полутора тысяч человек, погибших в роковую ночь 15 апреля 1912 года, когда "Титаник" затонул после столкновения с айсбергом. Его беременная жена Мадлен сумела спастись.

Часы Астора были среди нескольких примечательных лотов, выставленных на продажу в субботу. После гибели Астора его личные вещи, включая часы, были возвращены его сыну Винсенту, который восстановил механизм и в 1935 году подарил их младенцу Уильяму Доббину IV. Семья хранила часы до конца 1990-х, когда они были выставлены на аукцион.