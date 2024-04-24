Под грустный монолог Кейда-6 игрокам представили пространство «Бледное сердце Странника», сотканное из воспоминаний.

Компания Bungie выпустила последний трейлер Destiny 2: Final Shape, в котором демонстрируется новый пункт назначения Бледное сердце Странника. Этот загадочный мир начинается как наполненный светом рай, который медленно спускается в удручающее царство тьмы.

реклама

Игрокам предстоит принять участие в опасном путешествии, завершившемся противостоянием со Свидетелем, который заразил Странника. Поддерживать экспедицию будет покойный Охотник Кейд-6, который рассказывает о своем опыте в этой ужасающей среде, призывая Стражей объединиться и противостоять этой порче.





Destiny 2: Final Shape выйдет 4 июня 2024 года. Это расширение представляет собой кульминацию саги о Свете и Тьме. Те, кто оформит предварительную покупку расширения, автоматически разблокируют такие награды, как экзотический корабль в стиле пирамиды, экзотический призрак и две эмблемы предварительного заказа. В этот момент Хранители и Хранители готовились — пришло время принять бой непосредственно со Свидетелем.