Тайный американский Project Maven должен был произвести революцию в современной войне. Но конфликт на Украине показал, что новые американские технологии работают не так успешно, как на это надеялся Пентагон.

В 2018 году гигант корпорация Google заключила контракт на $9 млн, чтобы создать инструмент искусственного интеллекта, который был бы полезен для военных. Так появился Project Maven.

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Позже в Google из-за поднявшейся шумихи было решено, что компании не следует иметь ничего общего с Project Maven, даже чтобы помочь военным различать гражданских лиц и военных. Project Maven продолжился с другими подрядчиками и стал проходить испытания на Украине, преобразуя усилия вооруженных сил США по доставке технологичной информации непосредственно для ВСУ, сражающимися с российскими войсками. Сейчас же, как утверждает The New York Times, этот проект в несколько перерожденном виде все время модернизируется на технологиях компании Palantir.

Цитата из статьи в The New York Times

Однако, как отмечается в статье The New York Times, сложности в применении данного проекта возникают из-за того, что Вооруженные силы РФ быстро адаптируются к новым технологиям, что затрудняет их использование на поле боя.

Цитата из статьи в The New York Times

По результатам тестирования программы на Украине, руководство ВСУ нашло возможность объединить полную картину перемещений и коммуникаций ВС РФ, используя алгоритмы для прогнозирования того, куда движутся войска и где могут произойти нападения. Однако, по мнению авторов статьи, перенос технологичных данных 21-го века в окопы 19-го века оказался сложным, несмотря на сверхмасштабную помощь Украине со стороны США.

The New York Times констатирует, что вооруженный конфликт на Украине стала золотым дном для американских военных, испытательным полигоном для Project Maven и других быстро развивающихся технологий. В частности, американцы поняли, что их беспилотники, отправленные на Украину, были легко сбиты. Это в свою очередь позволило американским чиновников понять, что их система военных спутников должна быть построена и настроена иначе.

Идея обновить большинство беспилотников на Украине увлекла в итоге Эрика Шмидта, бывшего исполнительного директора Google.

И в The New York Times признают, что именно Шмидт нашел деньги на несколько другой подход, который понравился в Пентагоне: производство более недорогих автономных дронов, которые должны запускаться стаями и обмениваясь информацией друг с другом, даже если они потеряют связь с операторами, управляющими этими беспилотниками.

Цитата из статьи в The New York Times

Данная концепция, озвученная в известном американском издании лишь подтверждает факт того, с кем на самом деле сейчас воюют ВС РФ на Украине и откуда про дроны с искусственным интеллектом известно офицеру ВСУ, который со знанием дела рассказывал о подобных планах изданию УНИАН (все подробности об этом интервью можно узнать здесь).