Офицер ВСУ, командир подразделения Terra 3-й отдельной штурмовой укрбригады, поделился информацией о работе дронов с искусственным интеллектом во время телемарафона. Он отметил, что такие дроны способны самостоятельно находить цели даже при потере радиосвязи, что особенно полезно при скрытии врага в ландшафте или использовании средств радиоэлектронной борьбы.

Офицер ВСУ, командир подразделения Terra 3-й отдельной штурмовой укрбригады, рассказал о работе дронов с искусственным интеллектом во время телемарафона.

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Он объяснил, что дроны с ИИ могут самостоятельно находить цели даже при потере радиосвязи. Эти дроны особенно полезны, когда цель скрывается в ландшафте или использует средства радиоэлектронной борьбы. Военный сказал изданию УНИАН, что в будущем каждый расчет может иметь дроны с искусственным интеллектом для ситуативного применения, что поможет преодолеть радиоэлектронные помехи. Он упомянул, что российские дроны Ланцет уже используют искусственный интеллект, но они большие, а значит дорогие. Однако, по его мнению, скоро значительно дешевые FPV-дроны с ИИ станут доступны для массового использования, что позволит увеличить эффективность ударов.