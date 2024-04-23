Опубликована видеоразборка флагманской модели Huawei Pura 70 Ultra. В видео представлены особенности устройства, включая уникальную выдвижную камеру диаметром 1 дюйм, защиту IP68, производительный чипсет Kirin и другие технические характеристики.

Несколько дней назад компания Huawei представила свою новую серию смартфонов Pura 70, включая флагманскую модель Pura 70 Ultra. Это следующее поколение популярной серии P, которая теперь получила настоящее название вместо обозначения буквой.

реклама

Все модели Pura 70 имеют уникальный дизайн камеры в стиле "острова", а модель Ultra оснащена выдвижной основной камерой диаметром 1 дюйм с регулируемой диафрагмой. Если вас интересует внутреннее устройство Pura 70 Ultra, вы можете посмотреть полный разбор устройства на китайском YouTube-канале WekiHome. Не забудьте включить субтитры, нажав кнопку CC, и выбрать автоматический перевод на русский язык.

Как и в случае с большинством современных смартфонов, доступ внутрь осуществляется через заднюю панель, которую необходимо снять в первую очередь. Pura 70 Ultra стала первым смартфоном с встроенной выдвижной камерой, обладающим степенью защиты от пыли и воды IP68.

Это стало возможным благодаря герметизации телескопической части крышки объектива. Это позволило сделать телефон тоньше по сравнению с конкурентами, у которых такие камеры занимают больше места. Кроме того, устройство имеет дополнительное преимущество - вибрация камеры при встряхивании телефона значительно меньше, чем у конкурентов с аналогичными камерами.

Технология оптической стабилизации изображения (OIS) с сдвигом датчика также представлена, а все камеры снабжены материалами для отвода тепла на задней стороне, прямо связанными с большой испарительной камерой. Процессор Kirin, используемый в телефоне, показывает результаты, сопоставимые с процессорами Snapdragon 888 и Dimensity 8200 в тесте AnTuTu.

Оказывается, используемые динамики идентичны тем, что установлены в модели Mate 60 Pro, а вибромотор немного меньше. Максимальная мощность зарядки аккумулятора составляет 88,3 Вт, а полная зарядка занимает всего 37 минут.

Экран, произведенный компанией BOE, покрыт стеклом Kunlun. При ручной настройке яркости он достигает 600 нит в обычном режиме и 1242 нит в режиме высокой яркости. Задняя часть экрана полностью закрыта медной металлической пластиной для эффективного отвода тепла.

Итак, несмотря на то что Pura 70 Ultra пока еще не достигает уровня производительности некоторых конкурентов, он превосходит модель Mate 60 Pro, что свидетельствует о постоянном прогрессе компании Huawei от выпуска к выпуску.