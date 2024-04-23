Автомобильный бренд Smart представил концепт #5, заложив новую эпоху развития после партнерства с китайской компанией Geely. Этот электромобиль обещает большие размеры, мощный аккумулятор и инновационные технологии, подтверждая свою готовность к конкуренции в сегменте электромобилей будущего.

Автомобильный производитель Smart изменил свое направление после того, как компания-владелец Mercedes-Benz продала половину своей доли китайской компании Geely, которая начала разрабатывать серию моделей на основе своей модульной платформы SEA, также используемой в некоторых моделях Volvo и Polestar. Все новые модели, представленные после объявления о партнерстве, имели хэштег и продолжали расти в размерах, и теперь кульминацией этого стал самый большой автомобиль в истории бренда Smart — #5, который только что был представлен в виде концепта.

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Это самый просторный и предназначенный для бездорожья автомобиль от Smart, превосходящий модель #3, и он оснащен очень мощным блоком батарей. Точная емкость батареи не была сообщена, но она составляет более 100 киловатт-часов, обеспечивая запас хода по WLTP в 550 км. Также используется 800-вольтовая технология, позволяющая заряжать автомобиль от 10 до 80 % всего за 15 минут, что говорит о впечатляющей скорости зарядки, учитывая размеры его аккумуляторной батареи.

В пресс-релизе не упоминается количество двигателей, которые будут установлены на серийной версии этого автомобиля, а также будет ли он доступен с полным приводом. Однако платформа SEA поддерживает такую конфигурацию, и, судя по дизайну и ориентации на бездорожье этого концепта с увеличенной посадкой и массивными шинами, можно предположить, что он будет предлагаться как двухмоторный полноприводный автомобиль, по крайней мере, в качестве опции.

Внешний дизайн автомобиля сохраняет все характерные черты, ассоциирующиеся с брендом, общие с моделями #1 и #3, но адаптированные для установки на высокий, вертикальный кузов с короткими свесами, напоминающий Mercedes EQB. У концепта есть передние и задние защитные пластины, складные подножки по бокам, встроенная в передний бампер лебедка, и большая световая полоса, подчеркивающая его готовность к бездорожью — однако ни один из этих элементов не будет внедрен в производство.

Основой интерьера является трехэкранная панель на торпедо, включающий один дисплей водителя за рулевым колесом и два дополнительных информационно-развлекательных экрана, один из которых предназначен для переднего пассажира. Два крупных экрана оснащены технологией OLED и мощным чипом AMD V2000, обеспечивающим плавную работу без задержек. Согласно заявлению производителя, его встроенный помощник на базе ИИ обеспечит «увлекательные беседы».

Smart утверждает, что передние сиденья имеют конструкцию «zero-gravity», которая «предлагает инновационное сочетание комфорта и безопасности», но не объясняет, что именно это означает. По словам Дирка Адельмана, генерального директора Smart Europe: «Smart Concept #5 — это самый неожиданный и универсальный автомобиль, который когда-либо создавал наш бренд. С этим автомобилем мы оставляем все границы позади и открываем новый сегмент для клиентов в Европе и во всем мире».

Концепт #5 будет представлен позднее на этой неделе на автосалоне в Пекине, а серийная версия будет представлена и запущена в продажу к концу года в Китае и Европе.