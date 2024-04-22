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Digital Dreams показали Cyberpunk 2077 с модом «Ultra+ Realistic Ray Tracing» в разрешении 8К
Погружение в киберпространство достигло нового уровня благодаря моду «Ultra+ Realistic Ray Tracing» для Cyberpunk 2077. Откройте для себя улучшенное освещение, потрясающие отражения и фотореалистичные ночные пейзажи, созданные Digital Dreams.

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Cyberpunk 2077 сам по себе выглядит потрясающе, а с этим модом он стал еще лучше.

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Работа CD Projekt Red в руках талантливых моддеров может на равных бороться с реализмом. Без сомнения, таким создателем является Digital Dreams, представившая «Ultra+ Realistic Ray Tracing Mod» для Cyberpunk 2077.


Ночной город сияет на каждом шагу. Улучшенное освещение и лучшие отражения от поверхности приближают запись к фотореалистичности. С настоящей виртуозностью мы имеем дело во второй части видео, где ночные пейзажи гармонируют с огнями мегаполиса и светящимися рекламными билбордами.

Все выглядит красиво, но вопрос: какое железо нужно для запуска такой модификации? Оно должно быть весьма солидным, если выражаться дипломатично. Разработчик использует: процессор AMD Ryzen 9 7950X, графический процессор Nvidia GeForce RTX 4090, материнскую плату Gigabyte Aorus X670 Elite AX, оперативную память Kingston Fury 6000 МГц 32 ГБ.

#моддинг #графика #киберпанк #8к #реализм #cyberpunk2077 #digitaldreams #ultrarealisticraytracing
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