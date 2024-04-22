Apple планирует представить свою инновационную стратегию в области ИИ на ежегодной Всемирной конференции разработчиков в июне 2024 года. Ожидается, что компания представит новый подход к интеграции функций ИИ в свои устройства, отличающийся от того, что предлагают конкуренты.

По неподтвержденным данным, этим летом на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) компания Apple планирует представить свою стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ). Недавний отчет технологического гиганта позволяет предположить, что Apple может инновационным образом внедрить функции ИИ в свои iPhone и другие устройства, отказавшись от популярных функций в стиле чат-бота, предлагаемых Samsung Galaxy AI и Oppo. Появилась потребность в новой интеграции из-за сообщений о том, что Apple предложит полностью встроенный в свои мобильные гаджеты набор функций ИИ, который в итоге сделает их быстрее, но менее мощными, чем у конкурентов.

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Основываясь на высказываниях Марка Гурмана из Bloomberg, в последнем информационном дайджесте Power On отмечается, что Apple готовится официально озвучить свою стратегию в области ИИ в необычном свете, отличном от того, что было типичным для других компаний, работающих в области ИИ на сегодняшний день. Вместо того, чтобы просто представить чат-бота с ИИ, такого как ChatGPT, Copilot или Gemini, который обеспечивает разговорный интерфейс для доступа к инструментам и функциям ИИ, Apple планирует провести новый подход к его интеграции.

«Вместо того, чтобы рекламировать возможности чат-ботов и других генеративных инструментов искусственного интеллекта, Apple планирует показать, как эта технология может помочь людям в их повседневной жизни», — говорится в отчете.