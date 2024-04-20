В Великом Новгороде прошла стратегическая сессия, посвященная проекту ВСМ Москва-Петербург.

Как стало известно из нескольких российских СМИ, 19 апреля в Великом Новгороде состоялась встреча, на которой обсуждался проект строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. На мероприятии принимали участие представители РЖД, представители властей Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской и Новгородской областей, а также эксперты. Одной из ключевых тем стала проблема тарифов.

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Для определения предполагаемой цены за проезд провели опрос среди граждан России. На основе полученных данных становится ясно, что большинство опрошенных готовы потратить на поездку 6 - 10 тысяч рублей. Вот как распределены ожидания по цене за проезд: менее 2 тысяч рублей - 5% опрошенных, от 2 до 4 тысяч рублей - 16%, от 4 до 6 тысяч рублей - 29%, от 6 до 10 тысяч рублей - 34%, более 10 тысяч рублей - 15%, иная цена - 1%.

На данный момент известно, что предварительно рассчитанная цена за поездку по магистрали Москва - Санкт-Петербург обойдется пассажирам в 8900 рублей. Из Северной столицы до Великого Новгорода придется заплатить 1800 рублей.

При этом следует учесть, что по имеющимся на данный момент прогнозам, к 2030 году полная стоимость проезда может достигнуть почти 10 тысяч рублей. В то же время, цена билета на «Сапсан» будет около 6000 рублей, а на самолет - около 4500 руб. В рамках проекта также рассматриваются варианты абонементов на проезд, включая возможность пересадки на другие виды транспорта.