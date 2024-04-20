Новая песня Тейлор Свифт «So High School» вызвала шквал обсуждений из-за упоминания игры Grand Theft Auto. Разнообразные реакции подчеркивают неоднозначность ситуации, в которую теперь втянута Свифт.

Последний альбом известной американской певицы Тейлор Свифт вызвал значительный резонанс, особенно из-за неожиданной ассоциации с популярной серией видеоигр Grand Theft Auto. В своей песне «So High School» Свифт затрагивает свои эмоциональные отношения с футболистом клуба «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси.

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Особое внимание в социальных сетях привлек момент, когда Свифт поет: «Прикоснись ко мне, пока твои братья играют в Grand Theft Auto». Некоторые поклонники оценили непринужденный намек на игровые пристрастия нынешнего бойфренда певицы, отметив его открытую привязанность к таким играм, как GTA и Call of Duty. Другие, напротив, высказали критику в адрес включения этой ассоциации, считая ее неуместной или нескромной.

Разнообразие реакций подчеркивает многогранный характер лирики Свифт и различные интерпретации ее художественного выражения. Некоторые слушатели находят эту строчку очаровательной, видя в ней искреннее отражение юношеского и беззаботного характера отношений Свифт. Сопоставление школьной ностальгии с современной игровой культурой, предположительно, добавляет сложности в повествовании песни. Некоторые комментаторы отмечают, что, независимо от разнородного приема, включение Свифт такой отсылки к Grand Theft Auto подчеркивает эволюцию связи между музыкой и игровой культурой, поскольку видеоигры продолжают оказывать влияние на широкую аудиторию и вливаются в основные медиа-платформы, включая творчество музыкантов.

Новый альбом Тейлор Свифт явно создан с целью привлечь к нему геймеров. Мало того, что первая песня называется «Fortnight» (не обращайте внимания на опечатку), а текст из «So High School» отсылает как к GTA, так и к любимой приключенческой игре LucasArts Full Throttle. Любопытно, что слово написано не с заглавной буквы, а это может значить, что Свифт, похоже, намекает на продолжение.