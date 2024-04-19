Представлено второе поколение Citroen C3 Aircross, городского кроссовера длиной 4,39 метра, и увеличенной колёсной базой. Французы показали миру первые фотографии и видео новой модели.

В сегменте городских автомобилей новый Citroen C3 Aircross, вероятно, вызовет настоящий ажиотаж. Только что французы показали миру первые фотографии, презентационное видео и сообщили, что второе поколение маленького кроссовера предложит аж 7 мест.

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Что о нем известно на данный момент?

Второе поколение небольшого кроссовера длиной 4,39 метра будет предлагать 7 посадочных мест. Новый Citroen C3 Aircross будет доступен в бензиновой, гибридной и полностью электрической версиях. На данный момент производитель не раскрывает слишком много подробностей, но заявляет «очень конкурентоспособную цену» и соответствие ожиданиям рынка.

Citoren C3 Aircross теперь будет более зрелым. Городской кроссовер претерпел радикальные изменения, которые продиктованы новым стилистическим языком бренда. Сейчас в моде солидные боковые молдинги, расширенные колесные арки, высокие капоты, угловатые формы и большие колеса. Дизайнеры сделали все, чтобы новая версия излучала энергию и силу.

Французская новинка не только повзрослела, но и выросла. Второе поколение модели C3 Aircross имеет длину 4,39 метра (ранее 4,16 метра), а дополнительное пространство позволяет разместить третий ряд сидений. Не вдаваясь в подробности, производитель говорит также о «самой большой в этой категории колесной базе», при этом утверждая, что пассажиры, путешествующие на последнем ряду, не будут жаловаться на нехватку места.



