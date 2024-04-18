Samsung вводит антикризисное управление, внедряя шестидневную рабочую неделю для своих руководителей в ответ на финансовые трудности и общие экономические проблемы.

Samsung принимает меры по введению антикризисного управления для борьбы с усиливающейся конкуренцией и мировой экономической нестабильностью. Корейский технологический гигант вводит политику шестидневной рабочей недели для своих руководителей в ответ на финансовые трудности, а также на общие экономические проблемы, такие как рост стоимости заимствований, цен на нефть и обесценивание корейской валюты.

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Одним из руководителей группы компаний Samsung было заявлено, что введение шестидневной рабочей недели для руководителей призвано придать смысл их труду в условиях кризиса и мобилизовать усилия для его преодоления. Кроме того, Samsung сталкивается с усиливающейся конкуренцией в производстве чипов памяти с высокой пропускной способностью, необходимых для вычислений искусственного интеллекта, и борется с конкурентами, такими как SK Hynix.

После сложного финансового года компания сообщила о первой прибыли за пять кварталов, отмечая восстановление спроса на чипы. Руководители других подразделений Samsung уже добровольно работают шесть дней в неделю, и теперь руководители дочерних компаний, таких как Samsung Electronics, Samsung SDI и Samsung SDS, также переходят на шестидневную рабочую неделю.