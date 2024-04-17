Зарубежные эксперты задаются вопросом, кто виновен в сильнейшем дожде, вызвавшем наводнение в Дубае.

Во вторник в Объединенных Арабских Эмиратах за один день выпала полуторагодовая норма осадков, в результате чего большая часть Дубая оказалась под водой. В связи с такой погодной аномалией эксперты задались вопросом, могло ли внезапное наводнение в пустынном городе быть вызвано вмешательством человека в климат.

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Следует понимать, что с начала 1990-х годов в ОАЭ используется метод, называемый засевом облаков, для увеличения годового количества осадков и увеличения запасов питьевой воды. Засев облаков происходит путем выброса в облака крупинок соли или йодида серебра, которые вызывают конденсацию или замерзание водяного пара в капли, достаточно большие, чтобы выпадать в виде дождя.

Однако Национальный метеорологический центр (NCM) сразу же опроверг факт проведения каких-либо операций по засеву облаков в преддверии сильных дождей. Омар Аль-Язиди, заместитель генерального директора NCM, сообщил CNBC, что учреждение «не проводило никаких операций по посеву во время этого мероприятия».

Важно отметить, что несмотря на частое использование ОАЭ засева облаков, некоторые зарубежные эксперты все еще сомневаются в том, может ли это увеличить количество осадков до такой степени.

ОАЭ является одной из самых засушливых стран в мире, здесь выпадает всего от 140 до 200 мм осадков в год. А во время интенсивного дождя, прошедшего на этой неделе, выпало более 250 мм за один раз.

Исследования же показали, что засев облаков обычно увеличивает количество осадков в среднем примерно на 5–15%, что намного меньше, чем экстремальные осадки, последствия которых вы можете видеть на фото ниже.

Кроме того, засев облаков обычно происходит вдали от населенных пунктов из-за ограничений воздушного пространства.