Как сообщили сегодня в Минобороны РФ, до конца мая для Вооруженных сил России изготовят первые 30 робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств.

Уже в нынешнем году российская армия получит новую партию автоматизированных транспортных систем, предназначенных для перевозки военного имущества в зону боевых действий. Сергей Шойгу, глава Министерства обороны России, ознакомился с данной новинкой в конгрессно-выставочном комплексе «Патриот». Сообщение об этом поступило от представителей военного ведомства.

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В рамках презентации, представители 18 производственных предприятий продемонстрировали более тридцати образцов инновационной военной техники, в числе которых был и роботизированный комплекс огневой поддержки, а также система автоматизированного управления артиллерийским огнем. Шойгу высоко оценил роботизированные транспортные системы, предназначенные для перевозки боеприпасов, медикаментов и т.п., и отметил, что первые 30 образцов должны быть выпущены до конца мая.

Кроме этого, министр особо акцентировал внимание всех присутствующих на необходимости увеличения объемов производства и ускорения поставок. Им была отмечена важность представленного перспективного наземного медицинского робототехнического комплекса для выполнения задач в условиях спецопераций и вызвал разработчиков на скорейшее его совершенствование, оптимизацию и запуск серийного производства. Генерал армии заявил, что «такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле».

Следует отметить, что Шойгу дал поручение укомплектовать многофункциональный робототехнический комплекс огневой поддержки, защиты объектов и эвакуации раненых дополнительными пулеметными огневыми установками, что позволит использовать его в боевых условиях.

Также сообщается, что время визита министр обороны лично проверил ходовые качества специального транспортного средства, а также сказал, что именно такого рода транспортные средства российские военные «ждут невероятно». И именно поэтому важно, чтобы они в кратчайшие сроки попали «в группировку и начать работать».

Узнать подробности визита и посмотреть видео вы можете в посте Telegram-канала Минобороны России.