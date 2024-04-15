Новый закон предоставляет судебным приставам возможность применять физическую силу, специальное оборудование и огнестрельное оружие с условиями и обязанностями, установленными соответствующим законодательством, согласно сообщению ТАСС.

Правительственная комиссия по законодательству одобрила законопроект Минюста о предоставлении всем работникам органов исполнения закона РФ возможности применять физическое воздействие, специальное оборудование и огнестрельное оружие в определенных ситуациях.

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Согласно тексту инициативы, которой располагают в ТАСС, поправки вносятся в закон "Об органах принудительного исполнения РФ".

Существующие регулятивные нормы разрешают только судебным приставам использовать физическую силу, специальное оборудование и огнестрельное оружие при поддержании судебного порядка. Эти лица должны проходить специализированное обучение, военно-медицинскую проверку, а также периодический контроль.

Предлагаемый законопроект предусматривает возможность для всех работников органов принудительного исполнения использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в некоторых законно установленных ситуациях. При этом все они должны проходить специализированное обучение и регулярную проверку (не реже одного раза в год) на пригодность к такой деятельности. Согласно документу, все судебные приставы будут обязаны заранее предупреждать о своем намерении использовать силу или специальные средства и оружие, а затем дать гражданам достаточно времени на выполнение требований, если это не угрожает их жизни и здоровью. Применение силы и специальных средств должно соответствовать характеру и степени угрозы нарушения и силе сопротивления.

Приставы также будут обязаны обеспечивать оказание первой помощи пострадавшим и обеспечивать им медицинскую помощь "в кратчайшие сроки". Законопроект устанавливает, что работники органов принудительного исполнения могут использовать физическую силу, включая боевые приемы, для пресечения преступлений и административных нарушений, а также для задержания лиц, "если несиловые способы не обеспечивают исполнения возложенных на органы принудительного исполнения обязанностей".

Закон предусматривает возможность использования специальных средств, таких как резиновые дубинки, наручники, а также аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами и электрошоковые устройства. Эти средства можно использовать для защиты судей, участников судебного процесса, свидетелей и граждан, а также работников органов принудительного исполнения. Кроме того, спецсредства можно использовать для пресечения сопротивления судебному исполнителю или нападения на него, а также для задержания лица, совершающего преступление против жизни, здоровья или собственности. Спецсредства также могут быть применены при необходимости принудительной доставки лица в суд, передачи задержанных в органы внутренних дел, сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению из России, в специализированные учреждения, если есть основания полагать, что они могут сбежать.

Еще больше информации, касающейся внесения изменений в упомянутый законопроект, вы можете узнать здесь.