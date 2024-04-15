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Первый бразильский самолет Embraer C-390 Millennium прибыл в Венгрию
Первый военно-транспортный самолет Embraer KC-390 Millennium приземлился на авиабазе Кечкемет, что является частью модернизации венгерских сил обороны.

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14 апреля 2024 года в социальной сети ВК в группе «Авиационные новости 24» появился пост, в котором говорится, что начались летные испытания первого C-390 Millennium ВВС Венгрии.

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Из информации, опубликованных в зарубежных СМИ стало известно, что первый из двух военно-транспортных самолетов Embraer KC-390 Millennium приземлился 12 апреля на венгерской авиабазе Кечкемет. Эта поставка является частью продолжающейся модернизации Венгерских сил обороны.

Жолт Кутнянский, государственный секретарь Министерства обороны, заявил, что этот первый KC-390 останется в Венгрии на три недели испытаний, прежде чем вернуться на заводы Embraer для окончательной сборки. Поставка второго самолета запланирована на 2025 год.

Кутнянский отметил, что этот период испытаний предоставляет венгерским специалистам прекрасную возможность ознакомиться с технологией задолго до официального получения самолета. Это подчеркивает важность модернизации в сферах воздушной полиции и противовоздушной обороны, определенных в качестве приоритетных в развитии вооруженных сил.

KC-390 Millennium — современный военно-транспортный самолет, разработанный бразильским производителем аэрокосмической продукции Embraer в качестве замены старых турбовинтовых транспортных самолетов. KC-390 оснащен современной авионикой и системами. Он обладает высокой адаптируемостью и способен выполнять ряд военных и гуманитарных задач, таких как транспортировка войск, грузов и десантников, а также проведение медицинской эвакуации и поисково-спасательных операций. Самолет оснащен задней аппарелью для погрузки различных грузов, в том числе колесной бронетехники.

С точки зрения характеристик КС-390 обладает впечатляющими возможностями: он может нести максимальную полезную нагрузку 26 тонн и перевозить до 80 военнослужащих или 64 десантников. Он имеет размах крыльев 35,05 метра, может развивать максимальную скорость 870 км/ч и имеет запас хода до 6500 километров без дозаправки. Его конструкция позволяет проводить дозаправку в воздухе, что повышает его эксплуатационную гибкость и дальность действия. Такое сочетание мощности, скорости и дальности полета делает KC-390 привлекательным выбором для современных военно-воздушных сил, стремящихся улучшить или расширить свои транспортные возможности.

#авиация #венгрия #самолет #kc390millennium
Источник: vk.com
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