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ВС России захватили на Украине современную британскую машину спецназа HMT Extenda Mk2
Новость о захвате бронемашины Supacat HMT Extenda Mk2 в районе Авдеевки российскими военными опубликована в ВК от 15 апреля 2024 года. Это представляет уникальную возможность для изучения этой боевой машины с гибкой платформой, позволяющей быстро менять конфигурации, благодаря технологии съемной третьей оси.

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Из публикаций в иностранных СМИ было известно, что в начале прошлого месяца ВСУ получили из Австралии 14 высокомобильных машин HMT Extenda Mk 2.

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Сегодня 15 апреля 2024 года в социальной сети ВК в группе Военный Осведомитель появился пост, в котором говорится, что ВС РФ в районе Авдеевки захватили бронемашину Supacat HMT Extenda Mk2. Безусловно, захват российскими военными HMT Extenda Mk 2 – это великолепная возможность для изучения данной боевой машины. Ее уникальная и гибкая платформа позволяет быстро переключаться между 4x4 и 6x6 конфигурациями, благодаря съемной третьей оси. Кроме того, модульный дизайн облегчает быструю модификацию платформы в соответствии с текущими требованиями.

Известно, что Extenda Mk2 представляет собой новейшую эволюцию проверенной в эксплуатации платформы HMT, разработанной и спроектированной британской компанией Supacat. Она выделяется своей исключительной грузоподъемностью и превосходными внедорожными характеристиками, а также простотой транспортировки. Уникальная для своего класса, Extenda Mk2 использует философию модульной конструкции Supacat, которая позволяет использовать несколько вариантов конфигурации прямо с завода. Эта гибкость распространяется на весь срок службы машины, включая различные модули и уровни защиты для адаптации к конкретным боевым задачам.

Extenda Mk2 широко используется спецназом по всему миру и может похвастаться уникальными возможностями: она служит универсальной платформой, которая может быть сконфигурирована как полноприводный автомобиль 4x4 или 6x6. Такая гибкость позволяет операторам настраивать машину в соответствии с конкретными требованиями каждой миссии.

Бронемашина спецназа HMT Extenda доступна с дополнительными комплектами баллистической и минной защиты, а также сиденьями, предназначенными для защиты экипажа от таких угроз, включая броню, разработанную в сотрудничестве с Jankel Armouring.

С точки зрения мобильности HMT Extenda отличается максимальной скоростью 120 км/ч и максимальным запасом хода 700 км для конфигурации 4x4 и 800 км для 6x6. Бронемашина имеет углы въезда и съезда 40°, наклон рампы под углом 150° и может преодолевать уклоны 60 % и боковые уклоны 35 %. Extenda Mk2 также способна преодолевать брод глубиной до 1000 мм.

#россия #украина #сво #вооруженные силы #спецназ #технические характеристики #бронемашина #захват #hmt extenda mk2 #supacat #модульный дизайн #уникальная платформа
Источник: m.vk.com
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