Stellar Blade уже демонстрирует свой потенциал на рынке игровой индустрии! Созданная студией Shift Up, демоверсия этой захватывающей игры на выживание уже увлекла многих геймеров. Ожидается, что премьера Stellar Blade 26 апреля станет одним из главных событий апреля и 2024 года. Готовьтесь к захватывающим приключениям в постапокалиптическом мире вместе с главной героиней Евой, борьба с врагами и восстановление планеты для спасения человечества!

Stellar Blade официально еще не появилась, но уже заявила о своем присутствии на рынке: многие геймеры опробовали демо-версию игры, созданную студией Shift Up.

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Stellar Blade — одна из самых интересных премьер не только конца апреля, но и всего 2024 года. Это игра на выживание в постапокалиптическом сеттинге. Здесь мы найдем множество приключенческих сюжетов с сильными, динамичными и содержательными боями.





В ходе игры геймеры будут играть роль главной героини по имени Ева, которая отправляется на опустошенную и заброшенную Землю, чтобы восстановить ее для всего человечества. Человеческая раса уничтожена, и перед геймерами стоит задача вернуть планету из рук враждебной силы Найтиб. Основой игры являются напряженные, жестокие и кровавые поединки с использованием холодного оружия с ордами противников.

Демоверсия Stellar Blade была доступна игрокам PlayStation 5 несколько недель назад. И врял ли кто-то ожидал, что этот экшен от третьего лица будет иметь такой успех. Данные, представленные Ampere Analysis, проливают дополнительный свет на популярность этой демоверсии. На пике популярности Stellar Blade привлекла почти 690 000 игроков. Для сравнения, хит и гораздо более громкая Final Fantasy VII Rebirth в демоверсии собрала на пике «всего» 380 000 геймеров.





Если эта тенденция сохранится, Stellar Blade может добиться еще лучших результатов после премьеры, которая намечена на 26 апреля. По оценкам экспертов, после запланированного дебюта количество пользователей Shift Up может превысить 4 миллиона.

Пока Stellar Blade можно будет играть только на платформе PlayStation 5.