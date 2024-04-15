Тор-М2У, одно из последних поколений мобильного зенитно-ракетного комплекса «Тор», успешно перехватывает и уничтожает ракеты, выпущенные американскими HIMARS и украинскими реактивными системами залпового огня (РСЗО «Ольха»). Что известно про этот российский ЗРК?

Согласно информации, распространенной МО РФ 14 апреля 2024 г.,Тор-М2У, одно из последних поколений мобильного зенитно-ракетного комплекса «Тор», успешно перехватило и уничтожило ракеты, выпущенные американскими HIMARS и украинскими реактивными системами залпового огня (РСЗО «Ольха»), благодаря использованию новой системы управления огнем с использованием ИИ.

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Его ракетная система управления боевым огнем, которая использует алгоритмы ИИ для распознавания, классификации и определения приоритетности целей и способна одновременно поражать до четырех угроз. Российская армия получила первые ракетные комплексы «Тор-М2У» в конце 2014 года, а на вооружение они поступили в 2015 году. Впервые этот ЗРК был публично представлен в мае 2014 года во время Парада Победы в Москве.

«ТОР-М2У» — это модернизированная версия российского зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2», предназначенного в первую очередь для противовоздушной обороны. Он способен перехватывать различные воздушные угрозы, включая самолеты, вертолеты и высокоточные боеприпасы. Тор-М2У, установленный на шасси гусеничной машины, обладает высокой мобильностью, что позволяет ему эффективно действовать на различной местности. Это делает его особенно подходящим для защиты мобильных воинских частей и стратегических объектов. Система оснащена сложной радиолокационной и ракетной технологией, которая позволяет ей отслеживать и поражать несколько целей одновременно, обеспечивая надежные возможности противовоздушной обороны в условиях высокой угрозы.

Тор-М2У использует проверенную зенитную ракету (ЗРК) 9М331, оптимизированную для поражения малоразмерных маневрирующих целей. ЗРК также способен стрелять полным спектром ракет, включая 9М338, 9М338ГН, 9М338Д, 9М338К, 9М338КУД, 9М339, 9М339Д, 9М339КУ, 9М339УД и П3Б-МД (экспортная модель 9М338К). Наведение ракеты осуществляется по радиокомандной линии. Наведение начинается, как только летящий объект попадает в луч, создаваемый ФАР, и прекращается при попадании ракеты в цель. Высокая точность наведения в сочетании с мощной боевой частью позволяет ракете эффективно поражать широкий спектр воздушных целей, в том числе высокоманевренные (до 10g) и малоуязвимые. Комплекс «Тор-М2У» способен одновременно обнаруживать до 40 целей, сортировать их по степени угрозы, отслеживать и атаковать четыре цели четырьмя ракетами, запущенными одна за другой. Тор-М2У может уничтожать воздушные цели с дальностью стрельбы до 12 км на высоте полета от 10 м до 1000 м.

Тор-М2У в системе ПВО используется радиокомандный принцип наведения ракет. Радар обнаружения целей сканирует окрестности во время движения или стоянки, обнаруживает и идентифицирует цели. Вычислительные устройства анализируют ситуацию, определяют приоритетность обнаруженных целей и генерируют информацию о целеуказании для РЛС наведения. РЛС наведения захватывает цель, предполагает ее автоматическое сопровождение и рассчитывает момент времени запуска ракет. Затем она фиксируется на ЗРК, которая автоматически отслеживает ее и автоматически направляет к цели с помощью радиокоманд. Помимо этих функций, РЛС наведения контролирует боевую нагрузку ракеты. Она подает на электронный взрыватель команду задержки в зависимости от скорости сближения цели с ракетой, тем самым обеспечивая обстрел цели множеством осколков в нужный момент. В случае промаха срабатывает устройство самоуничтожения ракеты.

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности «Тор» является важнейшим активом России в ее военных действиях, особенно в продолжающемся конфликте с Украиной. По данным британской военной разведки, система доказала свою эффективность в противодействии украинским атакам на передовой. Это подчеркивает ключевую роль наземных систем ПВО в динамичных и решающих сражениях современной войны, где и Россия, и Украина стремятся получить тактические преимущества, преодолевая оборону друг друга. «Тор» продолжает оставаться неотъемлемой частью оборонной стратегии России, внося значительный вклад в ее оперативные возможности в российско-украинском конфликте.