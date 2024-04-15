Apple зафиксировала снижение на 10% на фоне падения продаж в Китае, несмотря на общий рост продаж смартфонов в мире. По данным IDC, компания поставила 50,1 миллиона iPhone, что ниже прогноза аналитиков.

По информации Bloomberg, педставленной 15 апреля, в I квартале поставки iPhone снизились на 10%, что оказалось ниже прогнозов. Это связано с уменьшением продаж в Китае, несмотря на общий рост продаж смартфонов в мире.

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По данным ресурса IDC, на которые ссылается Bloomberg, за первые три месяца компания поставила 50,1 миллиона iPhone, что ниже среднего прогноза аналитиков, который составлял 51,7 миллиона единиц по данным Bloomberg. Исследователи отмечают, что падение на 9,6% в годовом исчислении является самым резким для Apple с момента блокировок Covid, затруднивших цепочки поставок в 2022 году.

Конкуренция со стороны Huawei Technologies Co. и Xiaomi Corp., а также запрет на использование иностранных мобильных устройств на рабочих местах в Пекине оказали негативное влияние на продажи. По данным IDC, это падение поставок iPhone дает представление о реализации важного продукта Apple перед отчетом о прибылях и убытках, который должен быть представлен 2 мая. Учитывая общий рост мобильного рынка, падение поставок iPhone является значительным. Общий объем поставок смартфонов за этот период составил 289,4 миллиона телефонов, что на 7,8% больше, чем годом ранее. Samsung Electronics Co. вернула себе первое место в мартовском квартале, Transsion увеличила поставки на 85%, а Xiaomi сократила отставание от Apple, заняв второе место.