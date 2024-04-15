После установки пробной версии системы полностью автономного управления (FSD) от Tesla, водители высказали недовольство из-за проблем с "перепрыгиванием" бордюров и неполадками функции Summon, что подчеркнуло недостатки данной технологии.

Издание insideevs.com напомнило о том, что Tesla выпустила месячную пробную версию своей системы полностью автономного управления – Full-Self Driving (FSD) – для всех своих автомобилей. После этого водители, впервые использующие FSD, поделились своими впечатлениями от этой технологии. Оказалось, что FSD не оправдал все ожидания.

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В частности, стало известно, что автомобили, использующие FSD, "перепрыгивают" бордюры с довольно высокой скоростью — по крайней мере, такие сообщения появились в социальных сетях. За последние несколько недель на Reddit, X и YouTube были опубликованы видео, демонстрирующие повреждения дисков и шин из-за соприкосновения автомобилей с бордюрами после слишком резкого поворота.

Пользователи, утверждающие, что установили пробную версию FSD от Tesla, выкладывают в социальные сети фотографии и видео своих автомобилей, "перепрыгивающих" бордюры, когда, как утверждают, включен FSD. Один из пользователей продемонстрировал, что функция Summon, которую давно критикуют за столкновения с неподвижными объектами, по-прежнему вызывает проблемы.

И дело не только в том, что "перепрыгивание" бордюров или столкновение с ними колесом — это новая проблема. Это происходило уже довольно давно с другими водителями при использовании более старых версий программного обеспечения FSD от Tesla. Возможно, в последнее время эта проблема стала более острой, или же она просто стала более заметной из-за увеличившегося числа водителей, пользующихся пробной версией FSD.

«За три дня использования он убедил меня, что он мне не нужен», — сказал один из пользователей Reddit. — «Мне приходилось слишком много раз вмешиваться, чтобы избежать столкновения с бордюром или припаркованной машиной на улице».