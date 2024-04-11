РЖД поделились картой строящейся высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Согласно опубликованной информации, общая протяженность маршрута составит 679 километров, а в зависимости от расписания, поезда могут сделать 16 остановок.

Российские железные дороги (РЖД) обнародовали планы по созданию высокоскоростного маршрута, соединяющего Москву и Санкт-Петербург. Открытие нового маршрута прогнозируется на 2028 год.

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Это следует расценивать, как первый шаг в создании сети высокоскоростных дорог в России. С новым маршрутом длиной 679 км, время путешествия между двумя городами сократится до 2 часов 15 минут, при этом планируется до 16 остановок в разных городах по маршруту. В числе этих остановок - Великий Новгород и другие населенные пункты. Прогнозируемые времена в пути от Москвы составят: до Твери - 39 минут, до Валдая - 1 час 15 минут, до Новгорода - 1 час 41 минута.

Это значительное улучшение по сравнению с существующими «Сапсанами», которые сегодня в среднем за четыре часа преодолевают путь между двумя мегаполисами. После запуска нового маршрута, в часы пик, интервал движения составит до 10 минут, для этого будут задействованы до 40 составов в день, следующих со скоростью до 200 км/ч в черте города и до 400 км/ч на открытых участках маршрута.

В РЖД ожидают, что новый маршрут будет обслуживать не менее 23 миллионов пассажиров в год, при этом шум от проходящих поездов в городе будет минимизирован. Это нововведение также обещает стимулировать туризм и деловые связи, расширяя возможности для общественного и делового общения.

На данный момент, строительство самого сложного участка маршрута на выходе из Москвы уже начато, а проект магистрали разработан более чем на 60%. Правительство планирует выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 млрд рублей на строительство в 2025 году. После запуска высокоскоростного маршрута, считают в РЖД, по освободившимся путям будет возможна перевозка до 30 миллионов тонн грузов в год.

Ранее был представлен дизайн нового высокоскоростного поезда.