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ВМФ США планирует использовать БПЛА на авианосцах как "расходные материалы" с минимальными затратами
Стремление к эффективности: ВМФ США планируют использование беспилотных летательных аппаратов как 'расходные материалы' с минимальными затратами. В рамках программы Collaborative Combat Aircraft ВМС намерены внедрить беспилотную авиацию на авианосцы с уникальной стратегией 'пошагового' внедрения.

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Исходя из статьи, опубликованной сайтом The War Zone, становится ясно, что  Военно-морской флот США стремится к тому, чтобы их будущие флоты авианосных беспилотных аппаратов состояли из систем, приобретение которых обойдется не более чем в 15 миллионов долларов, а затраты на их эксплуатацию в долгосрочной перспективе были минимальными. Эти беспилотные летательные аппараты будут использоваться как "расходные материалы", и их относительно короткий срок службы, измеряемый сотнями часов полета, а не годами, позволит использовать их в качестве "одноразовых" дронов-камикадзе или летающих мишеней для проведения тренировок или испытаний.

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ВМС США в настоящее время активно используют термин Collaborative Combat Aircraft (CCA) для обозначения своих планируемых будущих сил беспилотной авиации. Эти летательные аппараты будут обладать высокой степенью автономности, но, по крайней мере на начальном этапе, будут предназначены в первую очередь для тесного сотрудничества с пилотируемыми платформами. Программа CCA ВМФ формально переплетается с одноименной программой ВВС, особенно в части архитектуры, которая позволит обеим службам свободно обмениваться контролем над дронами во время операций, но эти два направления различны. В настоящее время ВМС планируют начать использование первых своих CCA-дронов где-то во второй половине нынешнего десятилетия. Поставлена цель, чтобы до 60% авианосных крыльев в конечном итоге стали беспилотными.

The War Zone приводит высказывание контр-адмирала ВМС Стивена Тедфорда, который руководит Исполнительным офисом программы по беспилотной авиации и ударному вооружению США:

Что касается ВМС США, мы находимся в процессе разработки» и «мы пытаемся добиться CCA революционным способом.

Планы CCA ВМФ также включают в себя дополнительную особенность, связанную с тем, что дроны, как ожидается, будут работать с авианосцев ВМС.

«Это не другой способ запуска и восстановления, это другой взгляд на риски», — сказал Тедфорд, когда его спросили о том, как его видение CCA будет воплощено в операциях на базе авианосца. — «Я не пытаюсь спроектировать платформу, которая будет выполнять циклические операции на авианосце в том виде, в каком мы его знаем сегодня, когда вы запускаете и восстанавливаете каждые 45 минут-полтора часа».

Контр-адмирал также ясно дал понять, что его концепция CCA предусматривает приобретение их "поэтапно" относительно небольшими партиями – десятками, а не сотнями за раз. В сочетании с "расходными" системами, этот процесс, по сути, заменит программы модернизации, которые обычно проходят самолеты в середине срока службы.

Делая все это, «я могу идти в ногу с технологиями, со всеми беспилотными платформами, но также идти в ногу с угрозами, модернизируя датчики, платформенные системы, вооружение, и я могу делать это с постоянными инвестиционными затратами», — сказал Тедфорд.

Видение, которое сейчас изложил Тедфорд, амбициозно, и график его достижения, по меньшей мере, агрессивен. The War Zone отмечает, что контр-адмирал ясно дал понять, что достижение целей CCA ВМФ потребует нового мышления на всех этапах: от проектирования и разработки до приобретения, эксплуатации и технического обслуживания.

Про уже представленную модификацию американского палубного дрона-заправщика MQ-25 Stingray, который также укомплектован парой малозаметных противолодочных ракет, вы можете прочитать здесь.

#бпла #беспилотники #дроны #авианосцы #вмф сша #беспилотные аппараты #collaborative combat aircraft
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