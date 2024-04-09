В PUBG: Battlegrounds началась настоящая революция! Обновление номер 29.1 привнесло разрушаемость ландшафта, новое оружие и даже сотрудничество с Ducati.

Новое обновление номер 29.1 только что появилось в мире PUBG: Battlegrounds. Это первый революционный шаг в мире популярного шутера в жанре battle royale. Изменения включают в себя: разрушаемость ландшафта, новый арсенал оружия и сотрудничество с Ducati.

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PUBG: Battlegrounds — пионер жанра королевской битвы, который до сих пор пользуется огромной популярностью на рынке. Шутер KRAFTON работает в бесплатной версии уже более двух лет и доступен каждому бесплатно. У PUBG есть лояльная база игроков и очень преданное сообщество. Беглый взгляд на статистику Steam дает ответ: на самом деле мы имеем дело с одним из самых популярных существующих шутеров.

Несколько недель назад, в рамках 7-летия этой игры, разработчики из KRAFTON анонсировали дорожную карту на ближайшие месяцы. В PUBG: Battlegrounds грядет настоящая революция, и первые значительные изменения уже появились в этой игре в виде обновления 29.1.

Прежде всего, в PUBG частично деструктивная среда. Разрушение окружающей среды доступно на карте Рондо и является флагманским изменением, объявленным разработчиками:

Уничтожение территории можно осуществить с помощью: осколочной гранаты, миномета, панцерфауста, бомбы-липучки, С4, взрыва машины или кирки.

Максимальная глубина разрушения 1,5 м.

Объекты, находящиеся в зоне поражения, не удаляются, а превращаются в предметы, упавшие на землю.

Важно, что бетонные, цементные, каменные и скальные поверхности не могут быть разрушены.

По словам производителей, функция разрушаемого ландшафта призвана привнести в игру больше динамики и непредсказуемости, заставляя игроков использовать более инновационные тактики и стратегии на полях сражений. Новый предмет «Кирка», используемый для рукопашного боя и разрушения местности, можно легко найти на карте.





Однако на этом изменения в PUBG: Battlegrounds не закончились. KRAFTON прислушался к мнению игроков и изменил некоторые доступные в игре испытания из-за их высокого уровня сложности и, следовательно, иногда невозможности их выполнения. Кроме того, были добавлены новые, беспрецедентные задания.

Революции коснулись и перестрелок:

Улучшены характеристики SCAR-L, уменьшена отдача и увеличена скорострельность с 625 выстр/мин до 650 выстр/мин.

Урон АКМ увеличен с 47 до 48.

Изменена громкость выстрелов Мк12 после установки глушителя.

Добавлена анимация в момент, когда Panzerfaust берут в руки.

Стрельба с места водителя теперь выглядит немного иначе. Ограничен угол стрельбы при управлении транспортным средством, отличным от мотоцикла, внедорожного мотоцикла, горного велосипеда и квадроцикла.

Также нельзя не упомянуть о сотрудничестве KRAFTON с производителем мотоциклов Ducati. В игре появились новые скины мотоциклов этой марки.

Напоследок также стоит отметить, что в PUBG: Battlegrounds улучшено взаимодействие с ботами. «Мы улучшили движения и поведение ботов, сделав их умнее», — читаем мы в блоге разработчиков.