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Xoio представила концепт беспилотного автомобиля Swift Pod со спальным местом для дальних поездок
"Swift Pod" от Xoio – концепт дизайна инновационного автомобиль с уникальной спальной капсулой, предназначенный для комфортных дальних поездок. Пассажиры могут насладиться удобством спального места и выбрать из разнообразных привлекательных локаций во время путешествия.

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Идея гостиничного номера на колесах может кому-то показаться чем-то нереальным, либо как выдумкой киношников для очередного фантастического блокбастера. Однако, если идея команды дизайнеров студии 3D-иллюстраций Xoio понравится какому-нибудь стартапу, то разработанная концепция вполне может быть реализована в реальном проекте.

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Дизайнеры из Xoio решили, что долгие и скучные поездки на автомобиле должны уйти в прошлое с помощью Swift Pod. Их футуристический концептуальный автомобиль оснащен большой спальной капсулой, в которой могут спать два путешественника, пока транспортное средство самостоятельно рассчитывает оптимальный маршрут и необходимую скорость, чтобы вовремя добраться до места назначения. А если захочется перекусить в полночь, не обязательно останавливаться – в машине пассажирам вам предложат закуски и напитки!

Swift Pod основан на простой идее путешествовать на большие расстояния с «разумной скоростью» во время сна.  Автомобиль имеет футуристический треугольный дизайн.

«Нас всегда восхищали ночные поезда и ностальгическая магия идеи проснуться в пункте назначения после (достаточно) освежающего сна», — объяснила команда Xoio в своем блоге.

«Мы решили придерживаться культовой треугольной формы, чтобы подчеркнуть, как мало потребуется для создания устойчивого средства транспортировки на большие расстояния», — заявили они.

Две односпальные кровати обеспечат спальное место для двоих путешественников. Во время путешествия пассажиры могут выбрать – сидеть ли им или возлежать на «удобной» кровати.


«Наряду с комплексной медиа-системой, небольшие закуски и напитки являются частью впечатлений», — сказал Ксоио.

Пассажиры смогут заказать такой автомобиль онлайн, указав желаемый пункт назначения и время, после чего прокладкой маршрута займется навигационная система. Если пассажиры не торопятся – они могут сделать остановки для в пути, а Swift Pod предложит на выбор ряд привлекательных локаций.


#технология #автомобиль #путешествие #инновация #комфорт #дальние поездки #спальная капсула
Источник: tehne.com
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